За превышение скорости составлено 910 протоколов.

За выходные дни начато 24 административных и 44 уголовных процесса о вождении в состоянии алкогольного опьянения, а также три уголовных процесса о вождении под воздействием наркотических веществ.

В ноябре 2022 года вступили в силу поправки в Уголовный закон, которые предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения выше 1,5 промилле.

Во время праздничных выходных полиция с 21 по 25 июня усилила контроль участников дорожного движения и проводила усиленные проверки для выявления водителей, которые находятся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция расследует причины нескольких пожаров в Крустпилсской волости в Янову ночь

Полиция начала уголовный процесс по факту нескольких пожаров, произошедших в Янову ночь в Крустпилсской волости, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.