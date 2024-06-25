С прошлой пятницы, 21 июня, до утра вторника в Латвии зарегистрировано 384 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли три человека, а 59 человек пострадали, сообщили в Государственной полиции.
За превышение скорости составлено 910 протоколов.
За выходные дни начато 24 административных и 44 уголовных процесса о вождении в состоянии алкогольного опьянения, а также три уголовных процесса о вождении под воздействием наркотических веществ.
В ноябре 2022 года вступили в силу поправки в Уголовный закон, которые предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения выше 1,5 промилле.
Во время праздничных выходных полиция с 21 по 25 июня усилила контроль участников дорожного движения и проводила усиленные проверки для выявления водителей, которые находятся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Полиция расследует причины нескольких пожаров в Крустпилсской волости в Янову ночь
Полиция начала уголовный процесс по факту нескольких пожаров, произошедших в Янову ночь в Крустпилсской волости, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.
24 июня после 4:00 в полицию поступила информация о том, что в Спуньгени Крустпилсской волости Екабпилсского края при невыясненных обстоятельствах загорелся автомобиль Mercedes Benz, припаркованный возле дома. В результате пожара были повреждены еще два автомобиля - Volvo и Opel.
"К утру жители констатировали, что это не единственные совершенные в ночное время деяния. Выяснилось, что также был подожжен мопед Delta, несколько хозяйственных построек и двери гаража", - сообщили в полиции.
По факту пожаров начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства произошедшего.
Как сообщалось, в Янову ночь в Крустпилсской волости Екабпилсского края пожарные одновременно тушили микроавтобус, стену пристройки и хозяйственную постройку, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме.
В 4:18 VUGD получила вызов в Крустпилсскую волость, где одновременно в трех разных местах, расположенных примерно в 200 метрах друг от друга, горели микроавтобус на площади 10 кв. м, стена пристройки на площади 10 кв. м и хозпостройка на площади 30 кв. м. В 6:39 возгорания были ликвидированы.
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