Гобземс заявил о возвращении в Латвию и в политику

Гобземс заявил, что он и его дети готовы в обозримом будущем покинуть Испанию, чтобы вернуться на родину "для борьбы с коррупцией". Он решил вступить в партию, но пока неизвестно в какую.

Гобземс решил баллотироваться на выборах в Сейм, которые ожидаются через два года. Он говорит, что возвращение в политику - это не вопрос одного дня. "У меня есть два года до следующих выборов в Сейм, но я начну готовиться к ним уже сейчас. Есть некоторые мероприятия, которые я могу осуществить из Испании. Но с приближением выборов я собираюсь и физически вернуться в Латвию, потому что мне нужно будет встречаться с людьми", - сказал он.