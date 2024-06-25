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Гобземс заявил о возвращении в Латвию и в политику

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Алдис Гобземс
Алдис Гобземс Фото: Evija Trifanova/LETA

Скандальный экс-политик Алдис Гобземс, покинувший партию "Каждому и каждой" на следующий день после выборов в 14-й Сейм и заявивший, что уходит из политики, решил вернуться. И не только в политику, но и на родину, пишет на этой неделе издание Privātā Dzīve.

Гобземс заявил, что он и его дети готовы в обозримом будущем покинуть Испанию, чтобы вернуться на родину "для борьбы с коррупцией". Он решил вступить в партию, но пока неизвестно в какую.

Живя в Испании, в этом году Гобземс принял участие в выборах в Европарламент от списка "Младолатышей", который получил 2,13 процента поддержки избирателей.

Гобземс решил баллотироваться на выборах в Сейм, которые ожидаются через два года. Он говорит, что возвращение в политику - это не вопрос одного дня. "У меня есть два года до следующих выборов в Сейм, но я начну готовиться к ним уже сейчас. Есть некоторые мероприятия, которые я могу осуществить из Испании. Но с приближением выборов я собираюсь и физически вернуться в Латвию, потому что мне нужно будет встречаться с людьми", - сказал он.

Гобземс проживает в Испании с двумя детьми, рожденными в браке с Кристой Гобземе.

Подробнее - в номере издания Privātā Dzīve от 25 июня.

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