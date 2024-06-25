Трагедия в Блиденской волости: в ДТП погибли три человека

Сегодня полиция получила информацию о том, что в Блиденской волости Салдусского края на 90-м километре Лиепайского шоссе между Броцены и Блидене произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение грузового и легкового автомобилей. Три человека, ехавшие в легковом автомобиле, погибли.

Из-за аварии движение по Лиепайскому шоссе полностью перекрыто, и полиция призывает людей выбирать другие маршруты, так как неизвестно, сколько времени потребуется на очистку места аварии. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

Объезд по направлению в Лиепаю возможен по автодорогам Блидене - Ремте и Кандава - Салдус. В свою очередь объезд по направлению в Ригу возможен по дорогам Кандава - Салдус и Яунпилс - Ошениеки.

Сегодня утром на Лиепайском шоссе уже произошла трагическая авария - в Зирньской волости Салдусского края в столкновении двух машин погиб водитель автомобиля Mazda.

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