ЕС начал переговоры о членстве с Украиной и Молдовой

Переговоры о вступлении в Европейский союз с Украиной официально стартовали во вторник, 25 июня, в Люксембурге. Их первым этапом стала межправительственная конференция (МПК) сторон, на которую прибыла украинская делегация из 13 человек, ее возглавляет вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина. От Евросоюза в конференции участвуют министры всех 27 стран, руководит делегацией глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Хаджа Лахбиб.
"Это исторический момент для всех нас, который знаменует собой новую веху в наших отношениях, - сказала она, открывая конференцию. - Переговоры о вступлении, которые мы начинаем сегодня, будут строгими и трудоемкими. Мы уверены в вашей способности довести их до успешного завершения, проявляя решимость и самоотдачу. Мы будем поддерживать вас в ваших усилиях и с нетерпением ждем момента, когда сможем принять вас в качестве полноправного члена Европейского союза".
Перед началом МПК Стефанишина заявила журналистам, что Украина планирует полностью подготовиться к вступлению к 2030 году.
ЕС начал переговоры о членстве с Молдовой
Переговоры о вступлении в Европейский Союз с Молдовой начались во вторник, 25 июня, в Люксембурге. Их первый этап - межправительственная конференция (МПК) сторон, на которую прибыла молдавская делегация под руководством премьер-министра Дорина Речана. От Евросоюза в конференции участвуют министры всех 27 стран, возглавляет делегацию министр иностранных дел председательствующей в Совете ЕС Бельгии Хаджа Лахбиб.
Следующие этапы
После конференции, предположительно, уже в июле, начнется подготовительный процесс к основной части переговоров: скрининг. Это будут двусторонние встречи, во время которых Украина и Молдова представят уровень приближения своего законодательства к праву ЕС по 35 переговорным главам. Скрининг завершится отчетом Еврокомиссии о соответствии законодательства Украины и Украины праву ЕС по каждой из глав.
Обычно этот процесс длится как минимум год, но с Украиной и Молдовой он может завершиться и раньше, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на предварительном брифинге в Брюсселе, "потому что нам хорошо известен уровень подготовленности обеих стран".
После скрининга стороны приступят к первому блоку переговоров. Согласно новой методологии Евросоюза от 2020 года, переговоры начинаются с глав 23 (судебная система и основные права) и 24 (правосудие, свобода и безопасность).
Цель переговоров заключается в том, чтобы государство-кандидат полностью приняло законодательство ЕС и при вступлении обеспечило его абсолютное соблюдение. Переговорный процесс завершается только после закрытия всех переговорных глав, сгруппированных в 6 тематических блоков.
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