ЕС начал переговоры о членстве с Украиной и Молдовой

"Это исторический момент для всех нас, который знаменует собой новую веху в наших отношениях, - сказала она, открывая конференцию. - Переговоры о вступлении, которые мы начинаем сегодня, будут строгими и трудоемкими. Мы уверены в вашей способности довести их до успешного завершения, проявляя решимость и самоотдачу. Мы будем поддерживать вас в ваших усилиях и с нетерпением ждем момента, когда сможем принять вас в качестве полноправного члена Европейского союза".

Перед началом МПК Стефанишина заявила журналистам, что Украина планирует полностью подготовиться к вступлению к 2030 году.

ЕС начал переговоры о членстве с Молдовой

Переговоры о вступлении в Европейский Союз с Молдовой начались во вторник, 25 июня, в Люксембурге. Их первый этап - межправительственная конференция (МПК) сторон, на которую прибыла молдавская делегация под руководством премьер-министра Дорина Речана. От Евросоюза в конференции участвуют министры всех 27 стран, возглавляет делегацию министр иностранных дел председательствующей в Совете ЕС Бельгии Хаджа Лахбиб.

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