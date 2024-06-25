Исполнительный директор Даугавпилсского самоуправления отказалась от места Криштопанса

Исполнительный директор Даугавпилсского самоуправления Сабине Шнепсте отказалась от мандата депутата Сейма на место избранного в Европарламент по списку партии "Латвия на первом месте" (LPV) Вилиса Криштопанса, сообщает агентство LETA.
Во вторник, отвечая на пресс-конференции на вопрос, планирует ли она занять место Криштопанса в Сейме, исполнительный директор ответила, что планирует остаться в самоуправлении.
В связи с тем, что Шнепсте отказалась от мандата, его получит следующая по списку LPVна выборах в Сейм Илзе Стобова. Эту информацию она подтвердила агентству LETA.
Стобова была следующей по количеству голосов в списке LPV в Латгальском избирательном округе после Шнепсте.
Стобова является магистром политических наук и имеет специальность в сфере управления образованием, степень бакалавра по социальным наукам и специальность по социальной работе и социальной педагогике. Первое профессиональное образование она получила, освоив профессию медсестры.
Стобова является помощником Криштопанса в Сейме, а также работает учителем в Рижской начальной школе им. Валдиса Залитиса.
Как свидетельствует информация в архиве агентства LETA, Стобова начала свою карьеру в 2001 году в качестве лектора банковской высшей школы.
В марте 2004 года она была назначена советником премьер-министра Индулиса Эмсиса по вопросам координации коалиции, а в декабре того же года - советником премьера Айгара Калвитиса по социальным вопросам.
В период с ноября 2006 года по январь 2007 года Стобова работала парламентским секретарем Министерства здравоохранения.
В марте 2001 года Стобова баллотировалась на выборах в Рижскую думу по списку Новой христианской партии. Годом позже она баллотировалась на выборах в 8-й Сейм по списку Союза зеленых и крестьян, а в июне 2004 года - на выборах в Европарламент по списку Союза зеленых и крестьян.
В мае 2006 года Стобова стала членом Народной партии. По списку этой партии в октябре того же года она баллотировалась на выборах в 9-й Сейм.
В 2009 году Стобова возглавила офис мэра Риги Нила Ушакова.
По списку LPV Стобова баллотировалась как на выборах в Сейм, так и на выборах в Европарламент.
Как уже сообщалось, мандаты избранных в Европарламент от Латвии депутатов Рихардса Колса и Криштопанса полагаются депутату Рижской думы Юргису Клотиньшу и Шнепсте.
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