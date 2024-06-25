Исполнительный директор Даугавпилсского самоуправления отказалась от места Криштопанса

Во вторник, отвечая на пресс-конференции на вопрос, планирует ли она занять место Криштопанса в Сейме, исполнительный директор ответила, что планирует остаться в самоуправлении.

В связи с тем, что Шнепсте отказалась от мандата, его получит следующая по списку LPVна выборах в Сейм Илзе Стобова. Эту информацию она подтвердила агентству LETA.

Стобова была следующей по количеству голосов в списке LPV в Латгальском избирательном округе после Шнепсте.

Стобова является магистром политических наук и имеет специальность в сфере управления образованием, степень бакалавра по социальным наукам и специальность по социальной работе и социальной педагогике. Первое профессиональное образование она получила, освоив профессию медсестры.

Стобова является помощником Криштопанса в Сейме, а также работает учителем в Рижской начальной школе им. Валдиса Залитиса.

Как свидетельствует информация в архиве агентства LETA, Стобова начала свою карьеру в 2001 году в качестве лектора банковской высшей школы.