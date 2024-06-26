Архимандрит Кирилл Говорун - богослов и церковный деятель, который входил в ближайшее окружение патриарха Московского Кирилла и делал прекрасную карьеру в РПЦ МП, но покинул ее из-за идеологических разногласий. Rus.Postimees поговорил с ним о трансформации личности патриарха Кирилла, о его отношениях с Владимиром Путиным, о сотрудничестве РПЦ со спецслужбами и о том, какую роль играют в управлении ЭПЦ МП митрополит Евгений и епископ Даниил.
В 2002-2007 годах Кирилл Говорун был сотрудником отдела внешних церковных связей Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП), затем возглавлял отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви (УПЦ МП).
В 2011 - 2012 года Говорун был проректором Общецерковной аспирантуры и докторантуры, а также заместителем председателя Учебного комитета РПЦ, который в то время возглавлял митрополит Евгений Решетников.