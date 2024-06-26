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Видео Светлана Тихановская посетила Цесис (11)

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Лидер белорусской оппозиции и глава Объединенного переходного кабинета Беларуси Светлана Тихановская сегодня, 5 июля, принимает участие сразу в трех дискуссиях 10-го фестиваля общения LAMPA в Цесисе.

Десятый фестиваль LAMPA 2024 соберет участников и гостей в Цесисе с 5 по 6 июля.

Главная цель фестиваля - укреплять демократичную, дискуссионную и уважительную культуру общения в Латвии.

Светлана Тихановская принимает участие в трех дискуссиях, которые проходят 5 июля:

  • 12:30-13:30 - "Беларусь - одна из стран региона Балтийского моря?" (Baltkrievija - viena no Baltijas jūras reģiona valstīm?);
  • 14:50-15:50 - "Страны Балтии и четвертая сестра" (Baltijas valstis un ceturtā māsa);
  • 16:15-17:10 - "Беседа "18-" (Saruna "18-").

Все три дискуссии пройдут на английском языке с переводом на латышский язык. Подробнее о мероприятиях - здесь.

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