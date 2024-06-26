Отмечается, что пожар хорошо видно на спутниковом снимке, который был сделан утром в понедельник, 24 июня.

По предварительной информации, пожар вспыхнул на юго-восточном побережье Феодосийской бухты.

Неизвестно, что стало причиной пожара. За последние дни в этом районе Крыма не было зафиксировано ни одного ракетного удара или удара беспилотников.

По словам представителей Вооруженных сил Украины, военный полигон используется российской армией для запуска беспилотников Shahed по целям в Украине.

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