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В Крыму горит военный полигон, с которого РФ запускает дроны (1)

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Пожар военного полигона
Пожар военного полигона Фото: Telegram / radiosvoboda

В оккупированном Россией Крыму произошел пожар на мысе Чауда, с которого российская армия запускает беспилотники по Украине, сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что пожар хорошо видно на спутниковом снимке, который был сделан утром в понедельник, 24 июня.

По предварительной информации, пожар вспыхнул на юго-восточном побережье Феодосийской бухты.

Неизвестно, что стало причиной пожара. За последние дни в этом районе Крыма не было зафиксировано ни одного ракетного удара или удара беспилотников.

По словам представителей Вооруженных сил Украины, военный полигон используется российской армией для запуска беспилотников Shahed по целям в Украине.

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