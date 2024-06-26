ЕС договорился о новых санкциях против Беларуси

"Послы ЕС в принципе договорились о новом пакете санкций, направленных против Беларуси, - заявила Бельгия, председательствующая в ЕС. - Этот пакет усилит наши меры в ответ на вторжение России в Украину, в том числе в борьбе с обходом санкций".

Согласование примененных к Беларуси санкций с санкциями, применяемыми к Москве, считается важным для сдерживания потока в Россию запрещенных товаров, таких как чипы, которые могут быть использованы для войны в Украине.

"Беларусь больше не должна служить путем обхода наших санкций против России. Этим набором правовых актов мы наращиваем давление на обе страны и делаем наши санкции против России еще более эффективными", - заявила в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Welcome the agreement in principle on a new set of sanctions against Belarus.



Belarus must no longer serve as a route to circumvent our sanctions against Russia.



With this package we increase the pressure on both countries & make our sanctions against Russia even more effective https://t.co/lZWLwjFomz — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 26, 2024

Окончательный вариант санкций теперь закончат в письменной процедуре правительства стран. После этого будут обнародованы детали санкций.

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