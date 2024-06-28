Правила, которых следует придерживаться, чтобы клумба радовала в любое время года

Размещение растений в клумбе

Следующим шагом будет набросок плана клумбы. Прежде чем приступить к этой работе, вы должны иметь четкое представление о том, как должна выглядеть ваша клумба не только в разгар лета, но и в каждый месяц года.

Вам нужно определиться, хотите ли вы, чтобы клумба просматривалась со всех сторон и служила центральным элементом сада, или лучший вид на нее будет открываться из определенного места, например, с террасы или из окна гостиной. Исходя из этого решения, следует сгруппировать растения и цветы по высоте. Важно, чтобы растения не закрывали обзор друг на друга, поэтому на клумбе, просматриваемой с разных сторон, самые высокие растения обычно размещают в центре, постепенно высаживая вокруг них все более низкие растения. С другой стороны, если клумба планируется вдоль забора, то самые высокие растения высаживают ближе к забору, тогда внешний вид клумбы будет максимально эстетичным.