Правила, которых следует придерживаться, чтобы клумба радовала в любое время года

Многие садоводы мечтают о клумбе, которая с ранней весны до поздней осени цвела и радовала глаз даже в холодные месяцы года, но не могут реализовать эту идею, так как не хватает навыков или знаний, чтобы получить желаемый результат. Запомнив несколько простых правил, каждый любитель сада сможет создать идеальную клумбу.
Создание календаря цветения
Первое, что необходимо сделать, это создать так называемый календарь цветения. Составьте список растений, которые вы хотите видеть на своей клумбе. Обратите внимание на размер и скорость роста взрослых растений. Помните, что некоторые растения растут агрессивно и быстро захватывать большую площадь грядки, поэтому со временем необходимо будет принять такие меры, как формирование или деление, чтобы ограничить их рост.
В календаре отмечайте период, когда каждое растение зацветет или будет выглядеть наиболее привлекательно, например, будет выделяться великолепной листвой.
Чтобы не ошибиться в выборе растений, во многих местах в Интернете, например здесь, можно найти составленные профессионалами календари цветения растений, которые могут послужить хорошим руководством при создании грядки.
Выбор растений
Следующий шаг к созданию непрерывно цветущей клумбы - выбор растений. Вам предстоит решить, какие цветы вы хотите посадить на клумбе - однолетние или многолетние. Преимущество последних в том, что они раньше начинают цвести, период цветения некоторых растений может длиться до первых заморозков, уход за ними требует минимальных усилий. Но есть у многолетних растений и свои недостатки: каждый год грядка будет выглядеть так же, как и в прошлом году, и со временем она может начать надоедать хозяину.
Лучшее решение - поочередно высадить на клумбе как многолетние, так и однолетние цветы, гамму которых можно менять каждый год, придавая таким образом клумбе новый характер.
Также не стоит забывать о травах и декоративных растениях с богатой листвой, которые придадут клумбе акцент.
Пробуждение в клумбе начинается уже ранней весной, когда во всей красе проявляют себя луковичные цветы и другие ранневесенние цветы: крокусы, мускарии, гиацинты, тюльпаны, нарциссы, анемоны, пролески, снежные розы, весенники, обриеты, арабески, флоксы. Следующими зацветут раннецветущие двулетники и многолетники, в том числе незабудки, фиалки, анютины глазки, ирисы, первоцветы и другие. После них начинают цвести многолетние цветы: лилии, розы, пионы, студенческие гвоздики и др., одновременно начинается появление и однолетних цветов - цветут бархатцы, календулы, циннии.
Невозможно представить осенние клумбы без хризантем, многолетних астр и декоративной капусты. Отличным фоном для пышно цветущих цветов на клумбах служат различные сорта хост, папоротников, гортензий, барбариса и других растений, образующих богатую зеленую массу, или растений, выделяющихся впечатляющей сменой окраски осенью.
Если вы хотите, чтобы сад выглядел привлекательно даже зимой, то наверняка не ошибетесь, дополнив грядку вечнозеленой хвоей, которая доступна в широком ассортименте и легко поддается формированию.
Если вы не хотите брать на себя лишний уход, то не стоит сажать в постоянно цветущий сад растения, которые приходится каждый год выкапывать, хранить и пересаживать. Речь идет о таких цветах, как георгины, гладиолусы и разные сорта тюльпанов.
Размещение растений в клумбе
Следующим шагом будет набросок плана клумбы. Прежде чем приступить к этой работе, вы должны иметь четкое представление о том, как должна выглядеть ваша клумба не только в разгар лета, но и в каждый месяц года.
Вам нужно определиться, хотите ли вы, чтобы клумба просматривалась со всех сторон и служила центральным элементом сада, или лучший вид на нее будет открываться из определенного места, например, с террасы или из окна гостиной. Исходя из этого решения, следует сгруппировать растения и цветы по высоте. Важно, чтобы растения не закрывали обзор друг на друга, поэтому на клумбе, просматриваемой с разных сторон, самые высокие растения обычно размещают в центре, постепенно высаживая вокруг них все более низкие растения. С другой стороны, если клумба планируется вдоль забора, то самые высокие растения высаживают ближе к забору, тогда внешний вид клумбы будет максимально эстетичным.
Старайтесь размещать цветы на клумбе более крупными группами, ритмично повторяя группы растений по периметру всей грядки, иначе конечный результат будет выглядеть неоднородным и фрагментарным.
Размер клумбы также имеет значение. При планировании большой клумбы следует помнить о декоративных дорожках и тропинках, чтобы уход за грядкой был удобным и при необходимости можно было легко получить доступ к каждому растению.
Сажайте в клумбе или в определенном секторе клумбы растения, которые имеют схожие или, что еще лучше, идентичные требования к почве, удобрениям и освещению.
Например, если посадить тенелюбивое растение рядом с растением, нуждающимся в свете, одно из них со временем погибнет или засохнет, не сумев показать свое великолепие.
Выбор цвета
Чтобы сад был красивым, группируйте растения по оттенкам. Это условие касается не только клумб, но и всей территории без исключения - цветовые оттенки необходимо выбирать грамотно, причем на всех этапах обустройства сада.
Следует помнить, что при посадке клумбы ошибиться с цветом гораздо проще, чем, например, при покраске стен дома или покупке мебели, ведь дисгармония на клумбе будет заметна каждому: крокусы сиреневого цвета рядом с ярко-красными анемонами, чуть дальше - оранжевые люпины, синие колокольчики и желтые рудбекии, такое сочетание будет выглядеть хаотично на клумбе. Если вы не садовник, наделенный отменным вкусом, умеющий сочетать цвета с ловкостью, достойной художника,
тогда, чтобы не ошибиться, специалисты рекомендуют выбирать растения одной цветовой гаммы или хотя бы не нарушать правило трех цветов, повторяя эти тона в определенном ритме на всех клумбах.
Помните, что некоторые растения после цветения теряют свою привлекательность. Особенно это касается весенних луковиц. Если вы хотите, чтобы клумба радовала глаз, нужно создать для нее подходящие условия, предвидя, что когда, например, листья тюльпанов или декоративного лука начнут желтеть, они должны перекрываться другими растениями, которые расцветут к тому времени. Это могут быть зеленые растения с богатой листвой, например, гейхера, декоративная крапива, декоративная трава или великолепно цветущие однолетники.
Посадка растений
Когда с расположением растений на клумбе решено, можно приступать к посадке. В первую очередь высаживают многолетние растения. Чаще всего их сажают в конце лета или начале осени, чтобы растения успели как следует укорениться к холодному периоду года. Правда,
контейнерные растения можно сажать практически круглый год, если позволяет погода.
Когда растения высажены, клумбу мульчируют. Мульча - отличный помощник в саду, помогающий в борьбе с сорняками, а также предотвращающий испарение воды и сохраняющий влажность почвы, уменьшающий необходимость более частого полива и предохраняющий корни растений от выгорания.
Материал создан совместно с BN Kurši.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!