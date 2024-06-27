Байден помиловал тысячи ветеранов, осужденных в прошлом за однополые отношения

Все они были осуждены на основании 125-й статья Единого кодекса военной юстиции, которая устанавливала уголовную ответственность за содомию.

Этот закон был введен в 1951 году и действовал вплоть до 2013 года, когда он был переписан Конгрессом США так, что под запретом оказались только насильственные действия.

В своем заявлении Джо Байден тоже назвал свое решение «исправлением исторической несправедливости».

«Сегодня я исправляю историческую несправедливость, используя свое право помилования, чтобы помиловать многих бывших военнослужащих, которые были осуждены просто за то, что они были самими собой, — заявил президент. — У нас есть священное обязательство перед всеми нашими военнослужащими, включая наших храбрых военнослужащих ЛГБТК+: должным образом подготовить и экипировать их, перед тем, как послать их в опасное место, а также заботиться о них самих и об их семьях, после их возвращения домой».

Два человека в военной форме обнимаются Фото: Getty Images