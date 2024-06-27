Этикет под лупой: Королевский Аскот в Пиньки!

С 1807 года Великобританию невозможно представить без ежегодных королевских состязаний по скачкам Royal Ascot (Королевский Аскот). Разумеется, это мероприятие не обходится без парада дамских шляпок и строгого соблюдения этикета в мужской одежде. Часто лошади даже отходят на второй план. Впервые в Латвии состоялось известное в мире благотворительное мероприятие Royal Ascot, на котором мы, TVNET+, тоже побывали. Пришло время увидеть, как зрители умеют "преподнести" себя в необходимом для мероприятия стиле одежды.