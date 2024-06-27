KNAB передал в прокуратуру дело Вайводса о предложении взятки

Как сообщили в бюро, полученные в ходе досудебного расследования данные свидетельствуют о том, что представляемая предпринимателем компания, специализирующаяся на сделках с недвижимостью, приобрела два из 22 земельных участков на территории Рижского аэропорта, которые на тот момент невозможно было внести в Земельную книгу, поскольку Минсообщения не отказалось от намерений приобрести эти участки в государственную собственность.

В ходе расследования было установлено, что по инициативе предпринимателя Вайводс, вероятно, предложил взятку в размере 50 000 евро должностному лицу Минсообщения, чтобы чиновник обеспечил отказ министерства от права преимущественной покупки на участки в районе аэропорта.

По итогам досудебного расследования KNAB обратился в прокуратуру, чтобы начать уголовное преследование бывшего чиновника столичной думы и предпринимателя за предложение крупной взятки.

За такое уголовное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой и лишения права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности на срок до пяти лет.