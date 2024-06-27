KNAB передал в прокуратуру дело Вайводса о предложении взятки

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в прокуратуру уголовный процесс, в рамках которого получены доказательства того, что бывший и. о. директора департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Янис Вайводс предложил крупную взятку должностному лицу Министерства сообщения в обмен на положительное решение в интересах предложившего взятку предпринимателя.
Как сообщили в бюро, полученные в ходе досудебного расследования данные свидетельствуют о том, что представляемая предпринимателем компания, специализирующаяся на сделках с недвижимостью, приобрела два из 22 земельных участков на территории Рижского аэропорта, которые на тот момент невозможно было внести в Земельную книгу, поскольку Минсообщения не отказалось от намерений приобрести эти участки в государственную собственность.
В ходе расследования было установлено, что по инициативе предпринимателя Вайводс, вероятно, предложил взятку в размере 50 000 евро должностному лицу Минсообщения, чтобы чиновник обеспечил отказ министерства от права преимущественной покупки на участки в районе аэропорта.
По итогам досудебного расследования KNAB обратился в прокуратуру, чтобы начать уголовное преследование бывшего чиновника столичной думы и предпринимателя за предложение крупной взятки.
За такое уголовное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой и лишения права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности на срок до пяти лет.
Латвийское телевидение ранее сообщило, что в деле, которое расследует KNAB, фигурирует предприниматель Павел Томилин, бывший помощник мэра Нила Ушакова, а взятку Вайводс предлагал Янису Мейрансу, бывшему сотруднику бюро нынешнего мэра Риги Вилниса Кирсиса и нынешнему советнику министра сообщения Каспара Бришкенса.
27 марта Кирсис заявил на пресс-конференции, что передача нескольких земельных участков вблизи Рижского аэропорта на приватизацию в 2012 году не была законной. Как указал Кирсис, на момент принятия решения депутаты располагали неполной информацией.
6 марта Рижская дума постановила признать недействительным принятое 21 сентября 2022 года решение о завершении приватизации 22 земельных участков вблизи аэропорта, восстановив на них права собственности.
Незастроенные земельные участки в районе аэропорта, принадлежащие Рижскому самоуправлению, были проданы на аукционе 14 апреля 2022 года, и их за 5,7 млн евро приобрела компания Cella Investment 3, связанная с застройщиком Sirin Development. Обе компании входят в литовскую холдинговую компанию ME Holding NT. Литовский застройщик намерен подать в суд на Рижскую думу, чтобы компенсировать убытки из-за отмены аукциона, заявил ранее член правления Sirin Development Лауринас Кузавас.
Передача Nekā personīga на телеканале TV3 ранее сообщила, что Томилин фигурирует в деле как партнер литовских инвесторов. Его фирма SIA Ošānis вначале тоже планировала участвовать в аукционе на участки в аэропорту. По словам Кузаваса, у застройщика была предварительная договоренность о продаже двух земельных участков фирме Томилина в случае успешных итогов аукциона. Ošānis также заплатила литовской компании аванс.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!