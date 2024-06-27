В среду утонули четыре человека

За прошедшие сутки спасатели нашли в водоемах четырех утонувших, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.
В среду вечером спасателей вызвали на Яунциема гатве в Риге, где они вытащили из водоема тело мужчины.
Еще один утонувший мужчина был обнаружен в среду вечером в водоеме в Селпилсской волости Екабпилсского края.
В среду утром тело мужчины было обнаружено в реке в Яунлутриньской волости Салдусского края.
В среду утром спасателей вызвали на ул. Института в Саласпилсе, где они вытащили из пруда тело утонувшего мужчины.
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