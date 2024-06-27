Чт, 27.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В среду утонули четыре человека

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Люди на пляже в Вецаки
Люди на пляже в Вецаки Фото: Zane Bitere/LETA

За прошедшие сутки спасатели нашли в водоемах четырех утонувших, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

В среду вечером спасателей вызвали на Яунциема гатве в Риге, где они вытащили из водоема тело мужчины.

Еще один утонувший мужчина был обнаружен в среду вечером в водоеме в Селпилсской волости Екабпилсского края.

В среду утром тело мужчины было обнаружено в реке в Яунлутриньской волости Салдусского края.

В среду утром спасателей вызвали на ул. Института в Саласпилсе, где они вытащили из пруда тело утонувшего мужчины.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх