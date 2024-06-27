В среду утонули четыре человека

В среду вечером спасателей вызвали на Яунциема гатве в Риге, где они вытащили из водоема тело мужчины.

Еще один утонувший мужчина был обнаружен в среду вечером в водоеме в Селпилсской волости Екабпилсского края.

В среду утром тело мужчины было обнаружено в реке в Яунлутриньской волости Салдусского края.

В среду утром спасателей вызвали на ул. Института в Саласпилсе, где они вытащили из пруда тело утонувшего мужчины.

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