Брайан Адамс едет в Ригу с концертом

Концерты Брайана Адамса славятся безудержной энергией и эмоциональной мощью. В основе формулы успеха музыканта - отличные мелодии, фирменный хрипловатый вокал и неподдельный артистизм.

За свою более чем тридцатилетнюю карьеру Адамс выпустил 16 студийных альбомов и несколько концертных дисков. Впервые он попал на верхние строчки хит-парадов США и Великобритании в 1985 году с песней Heaven. В 1990-е музыкант переключился на исполнение лирических баллад, его композиции украсили саундтреки фильмов "Робин Гуд: Принц воров", "Три мушкетера", "Дон Жуан де Марко".

Музыка Брайна Адамса прозвучала в 42 фильмах. Многие хиты были записаны в тандеме с другими исполнителями: с Барброй Стрейзанд (I Finally Found Someone), с Melanie C из Spice Girls (When You’re Gone) и танцевальным проектом Chicane (Don’t Give Up).

На концертах музыкант часто приглашает на сцену девушек, желающих спеть с ним дуэтом. Брайан Адамс получил признание и как фотограф, он специализируется на жанре портретной и фэшн-фотографии, выставки его работ проходят по всему миру.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!