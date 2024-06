Брайан Адамс едет в Ригу с концертом

Музыка Брайна Адамса прозвучала в 42 фильмах. Многие хиты были записаны в тандеме с другими исполнителями: с Барброй Стрейзанд (I Finally Found Someone), с Melanie C из Spice Girls (When You’re Gone) и танцевальным проектом Chicane (Don’t Give Up).