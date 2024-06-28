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ТЕСТ С ПРИЗОМ Знаете, что такое SPF и как защитить себя от солнца?

Egoiste rus.tvnet.lv
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Фото: Josep Suria/Shutterstock

Чтобы защитить кожу от вредного солнечного излучения и преждевременного старения, производители косметики предлагают постоянно расширяющийся ассортимент средств по уходу за кожей, на упаковке которых изображено мистическое сочетание букв SPF. Знаете ли вы, что это значит? Пройдите тест, чтобы узнать, насколько хорошо вы можете защитить свою кожу от солнца, и выигрывайте набор солнцезащитной косметики BABE от Apotheka.

Пройдите тест и зарегистрируйте свой адрес электронной почты до 18 июля, чтобы принять участие в розыгрыше приза.

19 июля мы узнаем счастливчика, который выиграет солнцезащитный косметический набор BABE от Apotheka стоимостью 100 евро.

Конкурс создан в сотрудничестве с Apotheka. 

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