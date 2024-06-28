ТЕСТ С ПРИЗОМ Знаете, что такое SPF и как защитить себя от солнца?

Чтобы защитить кожу от вредного солнечного излучения и преждевременного старения, производители косметики предлагают постоянно расширяющийся ассортимент средств по уходу за кожей, на упаковке которых изображено мистическое сочетание букв SPF. Знаете ли вы, что это значит? Пройдите тест, чтобы узнать, насколько хорошо вы можете защитить свою кожу от солнца, и выигрывайте набор солнцезащитной косметики BABE от Apotheka.