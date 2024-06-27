В эти выходные в Пакруойской усадьбе начинается фестиваль цветов, искусства и любви

Каждый день до осени фестиваль будет радовать посетителей шекспировской романтикой и фантазиями, зрелищными представлениями и умопомрачительными трюками. Все лето в поместье будут выступать акробаты и артисты из Италии, Колумбии и Швейцарии.

Например, Итальянцы Пьетро Барилли и Давиде Спакасси – настоящие специалисты своего дела. В 2022 году Д. Спакасаси смог пройти по канату целых 1,2 километра и стал рекордсменом Италии. Умение юной акробатки Лорена Ди Белло выполнять трюки на канате, используя только вес собственного тела, заставляет многих затаить дыхание. Она способна выступать на высоте до 9 метров, прикасаясь к облакам, позволяя зрителям, смотрящим в небо, забыть о тревогах и погрузиться в свои мечты. Клоун Лука обещает позаботиться о том, чтобы все лето эмоции были только положительными.

Фото: Пресс-фото

Жизнь усадьбы 19 века

Здесь у вас будет возможность познакомиться и прочувствовать настоящую интригующую жизнь Литовской усадьбы 19 века. Пакруойская усадьбы – это не только крупнейший усадебный комплекс в Литве, но и один из 18 самых привлекательных объектов культурного туризма в Европе, "Туристический объект года Литвы 2018, 2019, 2021, 2022". Ежегодно здесь проводятся уникальные фестивали цветов и света и воссоздаются моменты усадебной жизни 19 века. Подробнее здесь.

Фото: Пресс-фото

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