В эти выходные в Пакруойской усадьбе начинается фестиваль цветов, искусства и любви

Нет лучшего времени, чтобы отвлечься от повседневной жизни, чем лето. 29 июня на севере Литвы, в Пакруойской усадьбе начнется шестой фестиваль цветов, искусства и любви, вдохновленный пьесой Шекспира "Сон в летнюю ночь".
"Усадьба будет великолепно украшена морем цветов. Гостей встретят фантастической красоты композиции флористов и огромные цветочные скульптуры, высота которых превышает 9 метров. Самая интересная интрига фестиваля в этом году – флористические решения, в центре внимания которых будут не что иное, как злаки. Раньше злаки в усадьбах выращивали для пропитания. На этот раз наши флористы сделают их одним из главных акцентов композиций, что по-новому покажет красоту урожая и создаст незабываемое впечатление", — говорит Кристина Иванченко, креативный директор фестиваля.
Постановки механического театра на самой большой театральной сцене
Самая большая усадьба Литвы превратиться в одну большую сцену для спектакля "Сон в летнюю ночь". В море цветов посетители станут участниками представлений вместе с актерами. Здесь фантазия смешается с реальностью и каждый сможет отправиться в романтическое путешествие по воспоминаниям. Приехав в поместье, вы увидите знаменитых шекспировских персонажей в исполнении актеров – озорного эльфа Пака, королеву фей Титанию и короля эльфов Оберона. Посетителей усадьбы также ждет сюрприз – механический театр, в ходе которого актеры и зрители будут выступать не только в цветниках усадьбы, но и на аутентично отреставрированной сцене механического театра.
Каждый день до осени фестиваль будет радовать посетителей шекспировской романтикой и фантазиями, зрелищными представлениями и умопомрачительными трюками. Все лето в поместье будут выступать акробаты и артисты из Италии, Колумбии и Швейцарии.
Например, Итальянцы Пьетро Барилли и Давиде Спакасси – настоящие специалисты своего дела. В 2022 году Д. Спакасаси смог пройти по канату целых 1,2 километра и стал рекордсменом Италии. Умение юной акробатки Лорена Ди Белло выполнять трюки на канате, используя только вес собственного тела, заставляет многих затаить дыхание. Она способна выступать на высоте до 9 метров, прикасаясь к облакам, позволяя зрителям, смотрящим в небо, забыть о тревогах и погрузиться в свои мечты. Клоун Лука обещает позаботиться о том, чтобы все лето эмоции были только положительными.
Жизнь усадьбы 19 века
Здесь у вас будет возможность познакомиться и прочувствовать настоящую интригующую жизнь Литовской усадьбы 19 века. Пакруойская усадьбы – это не только крупнейший усадебный комплекс в Литве, но и один из 18 самых привлекательных объектов культурного туризма в Европе, "Туристический объект года Литвы 2018, 2019, 2021, 2022". Ежегодно здесь проводятся уникальные фестивали цветов и света и воссоздаются моменты усадебной жизни 19 века. Подробнее здесь.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!