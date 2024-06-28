Фото, видео Под Тукумсом столкнулись три грузовика: один человек погиб

Авария произошла около 10 утра. В результате столкновения один из грузовиков загорелся. Правоохранители сообщили TVNET, что в результате ДТП погиб один человек.

Latvijas Valsts ceļi сообщает, что на Вентспилсском шоссе (А10) возле замка Яунмоку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Объехать место аварии можно по шоссе Тукумс - Лаздас (V1442). В Госполиции уточнили, что происшествие произошло в волости Тумес.

Под Тукумсом столкнулись три грузовика: один человек погиб Фото: Ģirts Vilnis

В четверг в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 15 человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

В минувшие сутки в стране было зарегистрировано 133 дорожно-транспортных происшествия, в 15 из которых пострадали 15 человек. Среди пострадавших - три пешехода, четыре велосипедиста и один водитель электроскутера.

Составлено 540 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения, около половины из них связаны с превышением скорости.

Восемь водителей задержаны за вождение в нетрезвом состоянии, заведено пять уголовных дел.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!