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В Риге горело предприятие по утилизации опасных отходов: подробности

rus.tvnet.lv
Обновлено 29 июня 2024, 16:44
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Пожар на Даугавгривском шоссе
Пожар на Даугавгривском шоссе Фото: Фото очевидца

Утром в субботу в Риге на Даугавгривском шоссе горело предприятие по утилизации опасных отходов. Несмотря на то, что Пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщила о пожаре в автосервисе, Государственная служба среды (VDD) уточнила - пожар возник на предприятии по утилизации опасных отходов. 

В своем Twitter VUGD написала, что обширные ресурсы службы задействованы, чтобы потушить пожар на большой площади, который возник в автосервисе на Даугавгривском шоссе.

Кроме того, горели и близлежащие объекты.

Несмотря на то, что в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) сообщили, что пожар возник в автосервисе, Государственная служба среды (VDD) уточнила, что произошедшее связано с обслуживающей опасные отходы компанией Corvus Company.

Получив информацию о пожаре на территории объекта по переработке опасных отходов, сотрудники VVD отреагировали на ситуацию и осмотрели объект для оценки воздействия на окружающую среду.

Видео: Пожар на Даугавгривском шоссе

По предварительной информации, на объекте горели масла, различные растворители и другие материалы. VVD сообщает, что распространение загрязнения окружающей среды удалось ограничить, предотвратив его попадание в систему сточных вод, в том числе в Даугаву.

Corvus Company сотрудничает и работает над устранением загрязнения. Загрязнение локальное, и более широкого распространения не предвидится.

В то же время VVD отмечает, что, хотя вода и просочившиеся отходы очищаются с помощью дополнительной откачки, ожидается, что для того, чтобы сделать выводы о необходимости рекультивации, потребуется провести исследования загрязнения участка.

Как уже сообщалось, в субботу утром, в 5:51, пожарные поспешили на Даугавгривское шоссе в Риге, где пожар возник. На месте происшествия установлено, что горят бочки, мусор и масло на площади 650 квадратных метров, а также двухэтажное здание с офисными помещениями площадью 500 квадратных метров и гараж площадью 150 квадратных метров.

VUGD призвала жителей окрестных домов закрыть окна и по возможности выключить вентиляцию, если они почувствуют запах дыма.

Видео: Пожар на Даугавгривском шоссе

В 7:52 данный пожар повышенной опасности был локализован.

В огне пострадал один пожарный, которого передали медикам скорой помощи.

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