В Риге горело предприятие по утилизации опасных отходов: подробности

Corvus Company сотрудничает и работает над устранением загрязнения. Загрязнение локальное, и более широкого распространения не предвидится.

В то же время VVD отмечает, что, хотя вода и просочившиеся отходы очищаются с помощью дополнительной откачки, ожидается, что для того, чтобы сделать выводы о необходимости рекультивации, потребуется провести исследования загрязнения участка.

Как уже сообщалось, в субботу утром, в 5:51, пожарные поспешили на Даугавгривское шоссе в Риге, где пожар возник. На месте происшествия установлено, что горят бочки, мусор и масло на площади 650 квадратных метров, а также двухэтажное здание с офисными помещениями площадью 500 квадратных метров и гараж площадью 150 квадратных метров.

VUGD призвала жителей окрестных домов закрыть окна и по возможности выключить вентиляцию, если они почувствуют запах дыма.

Видео: Пожар на Даугавгривском шоссе

В 7:52 данный пожар повышенной опасности был локализован.

Pēc vairāku stundu darba, paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks Daugavgrīvas šosejā ir ierobežots. Kopējā degšanas platība bija 1300 m2, un dega divstāvu ēka, garāža, mucas, atkritumi un eļļa. Šobrīd darbs notikuma vietā turpinās. — VUGD (@ugunsdzeseji) June 29, 2024

В огне пострадал один пожарный, которого передали медикам скорой помощи.

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