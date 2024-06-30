Франция после выборов в парламент: кто станет премьером?

За главой государства остается последнее слово во внешней политике и политике в сфере безопасности. Он также отвечает за международные отношения. А премьер и прочие министры, с другой стороны, определяют внутреннюю политику Франции и занимаются повседневным управлением страной. И тут у правительства, имеющего большинство в парламенте, есть довольно большое поле для маневра.

Однако вопросы внутренней и экономической политики также могут привести к столкновениям, как это уже неоднократно случалось в прошлом. 14 июля 1986 года, в день национального праздника Франции, президент Миттеран публично дал отпор своему тогдашнему премьеру.

Миттеран не стал подписывать постановление правительства Ширака о реприватизации в общей сложности 65 банков, страховых компаний и промышленных предприятий, национализированных в 1981 году после прихода к власти социалистов. А без подписи президента ни одно постановление правительства во Франции не может вступить в силу.

Сработаются ли Макрон и Барделла?

Эмманюэль Макрон отвергает по крайней мере часть повестки "Национального объединения". Политические программы RN и левой партии "Непокоренная Франция" (LFI) могут привести к гражданской войне, предупредил президент за несколько дней до первого тура парламентских выборов.

"Национальное объединение", в свою очередь, возможно, попытается "загнать Макрона в угол, пока он окончательно не уйдет в отставку", полагает Ханс Штарк. Однако полная блокада президентом работы возможного правительства RN, по мнению эксперта, немыслима.

Если Макрон не будет подписывать поставления правительства или принятые по его инициативе законы, то президенту придется это обосновать. Вполне возможно, что в таких случаях он будет чаще обращаться к Конституционному совету для проверки соответствия законов Конституции Франции еще до их вступления в силу. Некоторые планы правительства "Национального объединения" могут потерпеть неудачу, столкнувшись уже

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!