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ФОТО И ВИДЕО Российский спутник-разведчик взорвался в космосе недалеко от Эстонии

Иван Скрябин rus.postimees.ee
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Владимир Путин смотрит на военную технику в небе над Москвой на параде в честь 75-летия окончания войны СССР с нацистской Германией. Красная площадь, 24 июня 2020 года.
Владимир Путин смотрит на военную технику в небе над Москвой на параде в честь 75-летия окончания войны СССР с нацистской Германией. Красная площадь, 24 июня 2020 года. Фото: Host photo agency/via REUTERS

Космонавты Международной космической станции около часа готовились к экстренному возвращению домой из-за разрушения спутника. Эксперты сомневаются, что спутник был атакован ракетой с земли, сообщает Rus.Postimees.

Российский спутник-разведчик "Ресурс-П1" разрушился на орбите над северо-западными регионами России, недалеко от Эстонии.

Инцидент произошел еще в среду, 26 июня. Как сообщило издание The Guardian, взрыв спутника вынудил всех космонавтов и астронавтов, которые в настоящее время находятся на борту Международной космической станции (МКС), занять свои места в спускаемых аппаратах. Команды экстренно вернуться на Землю сотрудники NASA и "Роскосмоса" ждали в течение часа, после чего вернулись к работе на МКС.

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