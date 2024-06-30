ФОТО И ВИДЕО Российский спутник-разведчик взорвался в космосе недалеко от Эстонии

Космонавты Международной космической станции около часа готовились к экстренному возвращению домой из-за разрушения спутника. Эксперты сомневаются, что спутник был атакован ракетой с земли, сообщает Rus.Postimees.
Российский спутник-разведчик "Ресурс-П1" разрушился на орбите над северо-западными регионами России, недалеко от Эстонии.
Инцидент произошел еще в среду, 26 июня. Как сообщило издание The Guardian, взрыв спутника вынудил всех космонавтов и астронавтов, которые в настоящее время находятся на борту Международной космической станции (МКС), занять свои места в спускаемых аппаратах. Команды экстренно вернуться на Землю сотрудники NASA и "Роскосмоса" ждали в течение часа, после чего вернулись к работе на МКС.