Рэпер Канье Уэст приехал в Москву

После повторного вторжения в Украину западные артисты очень редко выступают в России. Наложенные США и ЕС на Москву санкции включают в себя и ограничения на путешествия.

Уэст, использующий псевдоним Йе, своими политическими высказываниями вызвал в США противоречивую реакцию.

Недавно его обвинили в восхвалении Адольфа Гитлера. Ранее он также заявлял, что восхищается российским диктатором Владимиром Путиным.

"Канье Уэст уже в Москве! Это прекрасные новости, он поселится в сердце столицы", - процитировало российское пропагандистское агентство ТАСС пост продюсера Яны Рутковской в соцсетях.

В прошлом месяце прозвучали слухи, что Уэст выступит в Москве, однако стадион Лужники, в котором якобы планировалось выступление рэпера, отрицал, что проинформирован о возможных концертах рэпера.

Как пишет российский портал "Медуза", в интернете в продажу поступили билеты на концерт рэпера. Правда, концерт анонсирован не был и не состоится.

Объявления появились на портале "Авито". В большей части объявлений сказано, что концерт Канье Уэста пройдет 5 июля в Лужниках. Еще в одном объявлении сказано, что рэпер выступит в другом московском клубе.

За билеты на фейковый концерт просят от 850 до 3500 рублей (примерно от 9 до 38 евро).

Таблоид The Irish Sun сообщил о видео в соцсетях, на котором видно прибытие Уэста в Москву, где он может встретиться и с Путиным.

Из-за противоречивых высказываний и поведения у Уэста в последнее время возникли проблемы найти места для концертов. Прозвучало, что организаторы концертов отказали ему в возможности выступить в Мадриде, Берлине, Кельне и Мюнхене.

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