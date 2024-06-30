В США от голода умер шестилетний мальчик. Отца приговорили к пожизненному лишению свободы

Окружной судья Коконино 28 июня приговорил 28-летнего Энтони Мартинеса к пожизненному заключению за убийство. Его тюремный срок также дополнен обвинениями в насилии над умершим ребенком и старшим сыном.

Газета Arizona Daily Sun сообщила, что Мартинес во время заседания суда отказался говорить, однако написал письмо своим детям, которое громко зачитал адвокат мужчины.

Обвиняемый отец в своем письме извиняется "за все вещи, что совершил".

Правоохранительные органы сообщили, что умершего сына Мартинеса Дешона более месяца держали в небольшой гардеробной по 16 часов в день вместе со старшим братом.

Это было наказание отца за то, что дети по ночам "воровали" еду, пока родители спали.

Судья Тэд Рид выделил несколько отягчающих обстоятельств в процессе над Мартинесом, назвав преступления особенно чудовищными и зверскими.

Вскрытие показало, что в момент смерти мальчик весил всего 8 килограммов. Это значительно ниже среднего веса в его возрасте.

Мать мальчика Элизабет Архибек была осуждена пожизненно еще в июле 2023 года. Она признала свою вину в убийстве первой степени.

Судья также рассказал, что у Мартинеса было травматическое детство и ранее он не был судим.

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