В США от голода умер шестилетний мальчик. Отца приговорили к пожизненному лишению свободы

Мужчина из штата Аризона был приговорен к пожизненному заключению на основании обвинений, среди которых и убийство первой степени тяжести его 6-летнего сына. Мальчик умер от голода в 2020 году, сообщает The Associated Press.
Окружной судья Коконино 28 июня приговорил 28-летнего Энтони Мартинеса к пожизненному заключению за убийство. Его тюремный срок также дополнен обвинениями в насилии над умершим ребенком и старшим сыном.
Газета Arizona Daily Sun сообщила, что Мартинес во время заседания суда отказался говорить, однако написал письмо своим детям, которое громко зачитал адвокат мужчины.
Обвиняемый отец в своем письме извиняется "за все вещи, что совершил".
Правоохранительные органы сообщили, что умершего сына Мартинеса Дешона более месяца держали в небольшой гардеробной по 16 часов в день вместе со старшим братом.
Это было наказание отца за то, что дети по ночам "воровали" еду, пока родители спали.
Судья Тэд Рид выделил несколько отягчающих обстоятельств в процессе над Мартинесом, назвав преступления особенно чудовищными и зверскими.
Вскрытие показало, что в момент смерти мальчик весил всего 8 килограммов. Это значительно ниже среднего веса в его возрасте.
Мать мальчика Элизабет Архибек была осуждена пожизненно еще в июле 2023 года. Она признала свою вину в убийстве первой степени.
Судья также рассказал, что у Мартинеса было травматическое детство и ранее он не был судим.
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