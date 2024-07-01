Несмотря на ливни: на востоке Латвии побиты рекорды жары для 1 июля

В Алуксне столбик термометра поднялся до +29,6 градуса, в Дагде - до +30, в Даугавпилсе - до +31,5 градуса. Рекорд жары побит и в Гулбене, где температура воздуха достигла +30,2 градуса, и в Резекне, где зарегистрировано +30,4 градуса.

С запада Латвию пересекает холодный атмосферный фронт, во многих местах идут дожди, местами - очень сильные, гремит гром. Температура воздуха в Курземе, а также во многих районах Земгале и на западе Видземе понизилась до +16...+19 градусов.

Как сообщалось, в понедельник в восточной части Латвии возможна сильная гроза - очень сильные ливни, буря и крупный град, предупреждают синоптики.

В западной и центральной частях страны, где температура воздуха уже понизилась, грозы и сильных дождей больше не ожидается.

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