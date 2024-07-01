Фото и видео Затопленные улицы, эвакуация и проблемы с электричеством: Латвия пережила сильные ливни

В случае больших и одновременных осадков канализация не может слить весь объем воды сразу, она сливается постепенно, информируют в Департаменте внешней среды и мобильности.

В настоящее время готовится специализированное оборудование - гидродинамические машины, чтобы сразу после дождей они выезжали на улицы города и откачивали скопившуюся на проезжей части дождевую воду в те места, куда она не стекает.

Видео: Гроза в Риге

В свою очередь, специалисты по обслуживанию улиц проверят, нет ли засоренных канализационных колодцев, и при необходимости прочистят их, чтобы система могла слить лишнее количество воды. Во время сильных дождей затоплению подвержены те улицы Риги, на которых исторически не была построена или еще не отремонтирована система дождевой канализации.

Во время дождей лужи образуются в таких местах, как, например, проспект Виестура, пересечение улиц Картупелю и Малу, на некоторых улицах в Болдерае и Чиекуркалнсе и в других местах.

Галерея: Грозы в Риге 1 июля

Из-за дождя остановлено движение трамваев №№ 7 и 10, подтвердили агентству LETA в Rīgas satiksme. Движение автобусов и троллейбусов существенно не нарушено.

Видео: Гроза в Дрейлини

В Огре и Огрском крае пропало электричество

В 13:09 на подстанции AS Augstsprieguma tīkls (AST) Ogre зафиксирована технологическая неисправность, вызвавшая перебои с электроснабжением в Огре и Огрском крае, сообщили в Augstsprieguma tīkls.