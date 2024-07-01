Фото и видео Затопленные улицы, эвакуация и проблемы с электричеством: Латвия пережила сильные ливни

До 14:00 количество осадков на наблюдательной станции в центре Риги составило 23,3 миллиметра или 29% от месячной нормы. Сильный дождь прошел во многих местах в центральной и восточной частях страны. Количество осадков в полдень в Добеле составило 27,6 миллиметров или 36% от июльской нормы, позднее дожди такой же силы затронули большую часть Видземе. Сильные порывы ветра на наблюдательных станциях пока не зафиксированы.
Оранжевое предупреждение действует для следующих краев и городов Латвии: Айзкраукльский край, Алуксненский край, Аугшдаугавский край, Балвский край, Бауский край, Цесисский край, Даугавпилс, Гулбенский край, Елгава, Елгавский край, Екабпилсский край, Краславский край, Лимбажский край, Лудзенский край, Ливанский край, Мадонский край, Марупский край, Огрский край, Олайне, Прейльский край, Ропажский край, Резекне, Резекненский край, Рига, Саласпилсский край, Саулкрастский край, Сигулдский край, Смилтенский край, Валкский край, Валмиерский край, Вараклянский край, Адажский край, Кекавский край.
Предупреждение действительно до 20:00.
В свою очередь, в Риге объявлен желтый уровень предупреждения о сильных грозах. В период с 13:00 до 16:00 ожидается гроза с сильным дождем, также возможен град, сообщают в LVĢMC.