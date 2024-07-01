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Фото и видео Затопленные улицы, эвакуация и проблемы с электричеством: Латвия пережила сильные ливни

rus.tvnet.lv LETA
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Обновлено 1 июля 2024, 16:04
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Фото: TVNET aculiecinieks
  • После падения подвесного потолка эвакуирован торговый центр Akropole Alfa
  • В Огре и Огрском крае временно пропало электричество
  • На дороге недалеко от Цесиса упали деревья. Движение заблокировано

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил оранжевое предупреждение о сильном шторме в части Латвии. В Риге объявлено желтое предупреждение - в столице прошли сильные дожди, некоторые улицы были затоплены.

До 14:00 количество осадков на наблюдательной станции в центре Риги составило 23,3 миллиметра или 29% от месячной нормы. Сильный дождь прошел во многих местах в центральной и восточной частях страны. Количество осадков в полдень в Добеле составило 27,6 миллиметров или 36% от июльской нормы, позднее дожди такой же силы затронули большую часть Видземе. Сильные порывы ветра на наблюдательных станциях пока не зафиксированы.

Видео: Гроза в Риге 

Оранжевое предупреждение действует для следующих краев и городов Латвии: Айзкраукльский край, Алуксненский край, Аугшдаугавский край, Балвский край, Бауский край, Цесисский край, Даугавпилс, Гулбенский край, Елгава, Елгавский край, Екабпилсский край, Краславский край, Лимбажский край, Лудзенский край, Ливанский край, Мадонский край, Марупский край, Огрский край, Олайне, Прейльский край, Ропажский край, Резекне, Резекненский край, Рига, Саласпилсский край, Саулкрастский край, Сигулдский край, Смилтенский край, Валкский край, Валмиерский край, Вараклянский край, Адажский край, Кекавский край.

Предупреждение действительно до 20:00.

В свою очередь, в Риге объявлен желтый уровень предупреждения о сильных грозах. В период с 13:00 до 16:00 ожидается гроза с сильным дождем, также возможен град, сообщают в LVĢMC.

После падения подвесного потолка эвакуирован торговый центр Akropole Alfa

В понедельник в Риге после падения подвесного потолка в торговом центре Akropole Alfa из него были эвакуированы люди, выяснило агентство LЕТА.

В 12:55 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на ул. Бривибас, где, как свидетельствовала полученная информация, в одном из помещений общественного здания частично обвалился подвесной потолок, сообщили LЕТА в VUGD.

Люди из здания эвакуированы, пострадавших нет.

Представители Akropole Alfa пояснили, что в полдень во время сильного ливня была повреждена внутренняя дождевая водосточная труба, расположенная над магазином Douglas, оказался затоплен подвесной потолок и часть конструкции обвалилась. При обрушении подвесного потолка также были повреждены трубы автоматической системы пожаротушения, что привело к дополнительной утечке воды в помещения.

В связи с большим количеством воды нанесен ущерб и соседним магазинам .

Сейчас в торговом центре ведется работа над устранением последствий повреждений.

Работа торгового центра будет возобновлена, как только будет получено разрешение от ответственных служб, подчеркнули представители торгового центра.

Как отмечает TVNET, в разных районах Риги уже прошли сильные дожди.

После сильных дождей в Риге будут работать 11 единиц водонасосной техники, сообщили в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы.

Техника отправится в места, где движение транспорта будет затруднено из-за луж.

Самоуправление призывает сообщать о затоплении дорог в Центр управления дорожным движением Рижской думы по бесплатному информационному телефону 80003600.

В случае больших и одновременных осадков канализация не может слить весь объем воды сразу, она сливается постепенно, информируют в Департаменте внешней среды и мобильности.

В настоящее время готовится специализированное оборудование - гидродинамические машины, чтобы сразу после дождей они выезжали на улицы города и откачивали скопившуюся на проезжей части дождевую воду в те места, куда она не стекает.

Видео: Гроза в Риге

В свою очередь, специалисты по обслуживанию улиц проверят, нет ли засоренных канализационных колодцев, и при необходимости прочистят их, чтобы система могла слить лишнее количество воды. Во время сильных дождей затоплению подвержены те улицы Риги, на которых исторически не была построена или еще не отремонтирована система дождевой канализации.

Во время дождей лужи образуются в таких местах, как, например, проспект Виестура, пересечение улиц Картупелю и Малу, на некоторых улицах в Болдерае и Чиекуркалнсе и в других местах.

Галерея: Грозы в Риге 1 июля

Из-за дождя остановлено движение трамваев №№ 7 и 10, подтвердили агентству LETA в Rīgas satiksme. Движение автобусов и троллейбусов существенно не нарушено.

Видео: Гроза в Дрейлини 

В Огре и Огрском крае пропало электричество

В 13:09 на подстанции AS Augstsprieguma tīkls (AST) Ogre зафиксирована технологическая неисправность, вызвавшая перебои с электроснабжением в Огре и Огрском крае, сообщили в Augstsprieguma tīkls.

Специалисты AST работают над предотвращением аварии, чтобы оперативно восстановить электроснабжение.

На дороге недалеко от Цесиса упали деревья. Движение заблокировано

На проезжей части дороги возле Цесиса упали деревья. На месте происшествия перекрыто движение транспорта.

Latvijas Valsts ceļi информируют, что пострадала проезжая часть шоссе Дукури - Рамниеки (V330) возле Цесиса.

Объезд доступен по дорогам Ауциемс - Миглачи - Киене (V288) Умурга - Цесис - Ливы (P14).

Как сообщалось, в понедельник, 1 июля, на востоке страны возможны сильные грозы с мощными порывами ветра и крупным градом, предупреждают синоптики.

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