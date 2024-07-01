В Латгале мужчины вытащили двух человек из машины и угнали ее

В воскресенье правоохранители получили информацию о том, что двое мужчин 2004 года рождения в Виляны с применением насилия вытащили из машины лиц 2003 и 2008 года рождения и угнали автомобиль марки Volkswagen Passat. В ходе ограбления пострадал водитель автомобиля.

Один из нападавших был задержан сразу после инцидента. В свою очередь, второй злоумышленник на следующий день сам пришел в полицию, чтобы признаться в содеянном.

В настоящее время один из угонщиков находится в изоляторе временного содержания, а другой после допроса отпущен домой. Украденный автомобиль также был найден.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по части второй статьи 176 Уголовного закона за групповое ограбление по предварительному сговору. За это уголовное правонарушение законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой и с пробационным надзором на срок до трех лет.

В полиции напоминают, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в соответствии с законом.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!