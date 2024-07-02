В возрасте 47 лет скончался предприниматель Аренс Скулме

Лиене и Аренс были женаты на протяжении 10 лет и развелись в 2013 году. За время их союза родились трое дочерей, которые после развода жили с мамой.

Лиене и Аренс в 2013 году Фото: Santa Sergejeva

После того, как Лиене в 2018 году начала отношения с музыкантом Андрисом Кивичсом, дочери предпочли жить со своим отцом и переехали в дом Аренса Скулме в Адажи.

Аренс создал новую семью и женился повторно.

Издание, со ссылкой на друга и бизнес-партнера Аренса, который пожелал остаться анонимным, пишет, что его смерть была внезапной.

Подробнее читайте в номере журнала Kas Jauns от 2 июля!

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