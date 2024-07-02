Зрители делятся эмоциями от концерта Коржа: "Два парня психанули и справили нужду у забора"

В минувшую субботу, 29 июля, в Таллинне прогремел концерт Макса Коржа. Поклонники творчества белорусского певца съехались со всей Европы в Эстонии, чтобы насладится не только выступлением кумира, но и своей ни на что не похожей атмосферой, которая царит на концертах Коржа. И хотя подобные мероприятия в основном приносят удовольствия, всегда есть вещи, которые могут испортить все впечатление. Портал Limon.ee решил узнать у посетивших концерт жителей Таллинна, что им все-таки понравилось на мероприятии, а что можно было бы сделать иначе.
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Несмотря на то что Ольга уже в прошлом году ездила на концерт Коржа в Ригу, она продолжала скептически относится к артисту. Но после выступления певца в Таллинне призналась: "Теперь я понимаю, почему он собирает такие стадионы!".
"Мне все понравилось: и организация, и как вообще концерт прошел. Как ни странно, вели себя все на выступлении адекватно. Я, кончено, много песен не знала, но то, как Корж заряжает публику - это нечто!" - рассказывает Анна. Она также сказала, что с концерта ушла чуть раньше, поскольку боялась затеряться в толпе.