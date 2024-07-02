Видео Передача: Во время школьной экскурсии водитель автобуса ударил ремнем нескольких детей

На обратном пути из Цесисского центра изучения космоса педагог предложила детям сфотографироваться в автобусе. Школьники согласились и пошли в заднюю часть автобуса, чтобы сделать фото.

Водителю эта идея не понравилось, поэтому он резко ударил по тормозам и прямиком пошел наводить порядок в автобусе.

Мужчина вытащил из штанов ремень и ударил одну из школьниц по ногам. При этом он попал ремнем и еще по двум девочкам.

Государственная полиция указывает, что в связи с произошедшим начат административный процесс. Дело передано административной комиссии самоуправления Огрского края для принятия решения.

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