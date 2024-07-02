Видео Передача: Во время школьной экскурсии водитель автобуса ударил ремнем нескольких детей

Анонимная мама сообщила, что ее 12-летняя дочь, которая учится в пятом классе, 30 мая отправилась с классом на экскурсию. Она рассказала, что водитель на школьной экскурсии решил воспитать детей при помощи ремня, сообщает передача Bez Tabu.
На обратном пути из Цесисского центра изучения космоса педагог предложила детям сфотографироваться в автобусе. Школьники согласились и пошли в заднюю часть автобуса, чтобы сделать фото.
Водителю эта идея не понравилось, поэтому он резко ударил по тормозам и прямиком пошел наводить порядок в автобусе.
Мужчина вытащил из штанов ремень и ударил одну из школьниц по ногам. При этом он попал ремнем и еще по двум девочкам.
Государственная полиция указывает, что в связи с произошедшим начат административный процесс. Дело передано административной комиссии самоуправления Огрского края для принятия решения.
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