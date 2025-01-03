В первый день этого года в Рижском роддоме появились на свет четверо новорожденных - два мальчика, а также девочки-близнецы, сообщили агентству LETA в медучреждении.
1 января в Рижском роддоме появились на свет близнецы
А в канун Нового года родились пятеро детей - три девочки и два мальчика.
Как сообщалось, в прошлом году в Рижском роддоме появились на свет 3959 новорожденных - 1958 девочек и 2001 мальчик, сообщили агентству LETA в учреждении.
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