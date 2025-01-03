«Во-первых, им достанется в наследство война, идущая по очень негативной траектории, и у них не будет особо много времени на стабилизацию, — говорит старший научный сотрудник Фонда Карнеги. — Во-вторых, они получат ее в наследство без четкой стратегии успеха».

Трамп несколько раз намекал в разных интервью, что именно он собирается делать в отношении этой войны.

Журналу Time он сказал, что категорически не согласен с решением администрации Байдена снять для Украины запрет на удары американскими ракетами по целям в глубине территории России.

«Мы просто способствуем эскалации в этой войне и делаем ситуацию еще хуже», — сказал избранный президент.

Дональд Трамп Фото: Reuters

8 декабря в ходе интервью телекомпании NBC его спросили, нужно ли Украине готовиться к сокращению объемов помощи.

«Возможно, — ответил он. — Вполне вероятно, конечно».

В то же время Трамп делал и такие заявления, которые могут показаться обнадеживающими тем многим, кто боится, что новый президент США бросит Украину.

«По моему мнению, если бросить, то нельзя будет добиться соглашения», — сказал он однажды.

В общем, с намерениями Трампа ясности нет.

Украинское руководство сейчас отвергает все предположения, что на него давят и что приход Трампа к власти неминуемо приведет к мирным переговорам.