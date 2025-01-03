Американский солдат, взорвавший Tesla Cybertruck возле отеля Trump International в Лас-Вегасе в среду, 1 января, застрелился в машине прямо перед взрывом, сообщили власти в четверг, 2 января.
Подозреваемый Мэттью Ливелсбергер был сержантом разведки Сил специального назначения. Он покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову в автомобиле, нагруженном топливными баками и пиротехникой, который затем загорелся и взорвался.
Солдат получил огнестрельное ранение в голову, а у его ног был найден пистолет, сообщили журналистам официальные лица на пресс-конференции в Лас-Вегасе.
"Мотив [его действий] в настоящее время неизвестен", - сказал ответственный специальный агент ФБР Спенсер Эванс.
Инцидент расследуется как возможный теракт.
На видеозаписи видно, как в среду утром машина, припаркованная возле стеклянного входа в здание отеля Trump International, загорелась, после чего последовали небольшие взрывы, похожие на фейерверки.
В результате взрыва пострадали семь человек.
Отель имени Дональда Трампа, открывшийся в 2008 году, частично принадлежит его семейному бизнесу.
Эванс отметил, что агенты ФБР "не упустили из виду" связь инцидента с новоизбранным президентом США и тот факт, что Tesla принадлежит стороннику Трампа Илону Маску.
"Однако на данный момент у нас нет никакой информации, которая бы однозначно указывала" на то, что действия подозреваемого были мотивированы какой-либо идеологией, сказал Эванс.
Хотя тело было сожжено до неузнаваемости, его опознали по солдатскому удостоверению личности, паспорту и кредитным картам.
Галерея: Взрыв автомобиля у отеля
Мэттью Ливелсбергер арендовал автомобиль в Колорадо 28 декабря и в одиночку проехал на нем через Аризону и Нью-Мексико в Лас-Вегас, штат Невада, куда он прибыл 1 января, сообщил шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл.
Солдат некоторое время служил в Германии, а в 2009 году был отправлен в Афганистан. Он получил несколько медалей "Бронзовая звезда", в том числе одну за храбрость, и на момент смерти находился в отпуске.
Власти также подтвердили, что Ливелсбергер приобрел два полуавтоматических пистолета, оба из которых были найдены в заминированном автомобиле. Один из них, из которого он застрелился, был найден у его ног.
Взрыв в Лас-Вегасе произошел через несколько часов после того, как в среду мужчина на арендованном пикапе въехал в толпу гуляющих в Новом Орлеане, убив 14 и ранив десятки человек.
Следователи первоначально пытались установить возможную связь между этими двумя инцидентами, но в четверг ФБР заявило, что преступник из Нового Орлеана действовал в одиночку, а взрыв в Лас-Вегасе был "единичным" инцидентом.
Обе машины были арендованы с помощью приложения Turo.
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