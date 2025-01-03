Хотя тело было сожжено до неузнаваемости, его опознали по солдатскому удостоверению личности, паспорту и кредитным картам.

Галерея: Взрыв автомобиля у отеля

Мэттью Ливелсбергер арендовал автомобиль в Колорадо 28 декабря и в одиночку проехал на нем через Аризону и Нью-Мексико в Лас-Вегас, штат Невада, куда он прибыл 1 января, сообщил шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл.

Солдат некоторое время служил в Германии, а в 2009 году был отправлен в Афганистан. Он получил несколько медалей "Бронзовая звезда", в том числе одну за храбрость, и на момент смерти находился в отпуске.

Власти также подтвердили, что Ливелсбергер приобрел два полуавтоматических пистолета, оба из которых были найдены в заминированном автомобиле. Один из них, из которого он застрелился, был найден у его ног.

Взрыв в Лас-Вегасе произошел через несколько часов после того, как в среду мужчина на арендованном пикапе въехал в толпу гуляющих в Новом Орлеане, убив 14 и ранив десятки человек.

Следователи первоначально пытались установить возможную связь между этими двумя инцидентами, но в четверг ФБР заявило, что преступник из Нового Орлеана действовал в одиночку, а взрыв в Лас-Вегасе был "единичным" инцидентом.

Обе машины были арендованы с помощью приложения Turo.

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