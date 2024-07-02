Нарколог о синтетических опиоидах: за полгода зарегистрировано 140 передозировок

Популярность среди молодежи и не только завоевали синтетические опиоиды, известные как нитазены.

Астрида Стирна указывает, что конкретные опиоиды - нитазены - несут большую опасность, большой риск передозировки. "Когда доза слишком велика, у человека происходит остановка дыхания, из-за чего нужна реанимация.

Это требует вмешательства врачей, так как в противном случае может закончиться летально", - рассказала она.

Глава Центра наркологической помощи RPNC подчеркивает, что тенденцию к росту видят не только медики неотложной помощи или Детской больницы, но и RPNC.

Напомним, в июне передача TV3 ziņas сообщила, что в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) в очень тяжелом состоянии доставлены несколько детей с передозировкой наркотиками. В последние месяцы дети и молодые люди начали употреблять неизвестное наркотическое и психотропное вещество, вызывающее остановку дыхания и угрожающее жизни.

Уже сообщалось, что в Детскую клиническую университетскую больницу все чаще в очень тяжелом состоянии поступают молодые люди, употреблявшие одурманивающие вещества неизвестного происхождения.

В июне этого года в BKUS уже были доставлены девять подростков после передозировки наркотиками, при этом все подростки находились в очень тяжелом состоянии, а некоторые из них поступали в больницу неоднократно. Один из них был выписан домой в среду, но в четверг утром был доставлен обратно.

Всего с начала года в Детскую больницу было доставлено 29 детей в возрасте от 13 до 18 лет с передозировкой наркотическими веществами.

Главный врач BKUS Рената Снипе утверждает: "Большинство не знает, что они употребляли, но угроза для жизни велика, поэтому мы обращаемся к молодым людям, их родителям: на рынке появилось что-то опасное. Мы также сообщили об этом в полицию".