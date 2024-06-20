Видео BKUS: Почти 30 детей тяжело отравились наркотиками. На рынок вышло что-то очень опасное

С начала года в детскую больницу доставлено 29 детей в возрасте от 13 до 18 лет, перенесших передозировку наркотическими веществами. Только в июне их было девять. Все были в очень тяжелом состоянии. Одного из пострадавших отправили домой в среду, а в четверг утром снова вернули.

Главный врач BKUS Рената Снипе утверждает: "Большинство не знает, что они употребляли, но угроза для жизни велика, поэтому мы обращаемся к молодым людям, их родителям: на рынке появилось что-то опасное. Мы также сообщили об этом в полицию".

"Мы обеспокоены большим количеством пострадавших ких детей. И тем, что если их вовремя не найти, они могут умереть. У них серьезное повреждение мозга, и до конца жизни, извините, но они останутся овощами, о которых придется заботиться", - говорит Рената Снипе.

Большая часть пациентов, доставленных в больницу в последние дни, - из детского дома "Спридитис" в Юрмале. Того самого, воспитанники которого в январе были вовлечены в конфликт, закончившийся ножевым ранением сверстника.

Сотрудники больницы склонны полагать, что источник, из которого дети получают это вещество, мог быть одним и тем же. Детская больница обратилась ко всем ответственным учреждениям с призывом не только решить ситуацию, но и сделать все возможное, чтобы дети не попали в руки наркоторговцев.

Видео: Сюжет передачи TV3 Ziņas (на латышском языке)

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