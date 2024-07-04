Видео "Дыра шириной в шестьдесят сантиметров!": рижанка нашла опасность в детском центре отдыха

Агнесе, мать двоих детей, заметила огромную дыру возле перил лестницы на третьем этаже развлекательного центра Bolero. Она была потрясена увиденным, ведь один неосторожный шаг - и ребенок может провалиться.

Сообщается, что женщина рассказала о ситуации работникам здания, которые пообещали найти решение. Однако, когда этим летом Агнесе снова пришла в тот же центр, она обнаружила, что дыра шириной около 60 сантиметров до сих пор не огорожена и не закрыта.

Фотографии, сделанные Агнесе, программа отправила в Государственное бюро контроля строительства. Учитывая, что в ближайшее время будет проведена внеочередная проверка, журналисты получили письменный комментарий.

"В многоквартирных жилых домах и общественных зданиях расстояние между вертикальными делениями конструкции перил не должно превышать 0,12 метра. Однако требования этих строительных норм и правил не действовали на момент проектирования центра. Но строительный инспектор имеет право вынести решение об устранении опасности", - заявили в бюро.

Администрация центра Bolero сообщила программе, что решение проблемы найдено и дыра теперь закрыта.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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