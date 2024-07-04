Видео "Дыра шириной в шестьдесят сантиметров!": рижанка нашла опасность в детском центре отдыха

Менее года назад рижанка Агнесе повела своих детей на день рождения в центр отдыха и развлечений. На третьем этаже центра мать двоих детей заметила потенциально опасное место, сообщает программа Bez Tabu.
Агнесе, мать двоих детей, заметила огромную дыру возле перил лестницы на третьем этаже развлекательного центра Bolero. Она была потрясена увиденным, ведь один неосторожный шаг - и ребенок может провалиться.
Сообщается, что женщина рассказала о ситуации работникам здания, которые пообещали найти решение. Однако, когда этим летом Агнесе снова пришла в тот же центр, она обнаружила, что дыра шириной около 60 сантиметров до сих пор не огорожена и не закрыта.
Фотографии, сделанные Агнесе, программа отправила в Государственное бюро контроля строительства. Учитывая, что в ближайшее время будет проведена внеочередная проверка, журналисты получили письменный комментарий.
"В многоквартирных жилых домах и общественных зданиях расстояние между вертикальными делениями конструкции перил не должно превышать 0,12 метра. Однако требования этих строительных норм и правил не действовали на момент проектирования центра. Но строительный инспектор имеет право вынести решение об устранении опасности", - заявили в бюро.
Администрация центра Bolero сообщила программе, что решение проблемы найдено и дыра теперь закрыта.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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