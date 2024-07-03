Китайские банки массово покидают Московскую биржу

Крупнейшие трейдеры юаня на Московской бирже - китайские банки, продолжающие сотрудничать с Россией, - приняли решение покинуть Московскую биржу, против которой недавно были введены санкции США, сообщает The Moscow Times, ссылаясь на статистику фондовой биржи.
По данным издания, за последние две недели торговля китайской валютой существенно снизилась - по сравнению с маем среднее количество сделок сократилось на 14% - до 1,89 млн рублей (19 945 евро), что является минимальным показателем с февраля 2023 года.
В то же время внебиржевой оборот юаня быстро рос. В июне заключено сделок на сумму 1,98 трлн руб. (20,8 млрд евро), что на 27% больше, чем в мае.
Это означает, что поток юаней в Россию, продолжающийся благодаря продаже нефти в Китай, переходит из биржевого сектора во внебиржевой. То же самое происходит с долларом и евро, торги по которым были приостановлены 13 июня.
Участники рынка из Китая являются основными поставщиками юаневой ликвидности. Они также несут риски, связанные со вторичными санкциями США.
ЦБ России также готовится к сценарию, при котором валютный рынок с юанем будет приостановлен точно так же, как это произошло с долларами и евро. Вполне вероятно, что китайские банки постепенно прекратят операции с Московской биржей и Национальным клиринговым центром, против которых также введены санкции США, сообщил Bloomberg источник, близкий к ЦБ.
Ранее сообщалось, что в июне США значительно расширили список санкций против России, включив в него несколько сотен позиций, в том числе Московскую биржу, которая 13 июня объявила о приостановке операций с долларами и евро.
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