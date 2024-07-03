Китайские банки массово покидают Московскую биржу

По данным издания, за последние две недели торговля китайской валютой существенно снизилась - по сравнению с маем среднее количество сделок сократилось на 14% - до 1,89 млн рублей (19 945 евро), что является минимальным показателем с февраля 2023 года.

В то же время внебиржевой оборот юаня быстро рос. В июне заключено сделок на сумму 1,98 трлн руб. (20,8 млрд евро), что на 27% больше, чем в мае.

Это означает, что поток юаней в Россию, продолжающийся благодаря продаже нефти в Китай, переходит из биржевого сектора во внебиржевой. То же самое происходит с долларом и евро, торги по которым были приостановлены 13 июня.

Участники рынка из Китая являются основными поставщиками юаневой ликвидности. Они также несут риски, связанные со вторичными санкциями США.

ЦБ России также готовится к сценарию, при котором валютный рынок с юанем будет приостановлен точно так же, как это произошло с долларами и евро. Вполне вероятно, что китайские банки постепенно прекратят операции с Московской биржей и Национальным клиринговым центром, против которых также введены санкции США, сообщил Bloomberg источник, близкий к ЦБ.

Ранее сообщалось, что в июне США значительно расширили список санкций против России, включив в него несколько сотен позиций, в том числе Московскую биржу, которая 13 июня объявила о приостановке операций с долларами и евро.

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