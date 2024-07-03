Адриана Миглане отправилась на заработки в Ирландию

Она решила отказаться от нескольких сотрудничеств и посвятить себя музыке. "Сейчас я сосредоточена на том, чтобы петь и выпустить альбом в этом году, плюс у меня осенью два больших концерта!" - заявила Миглане.

Певица отправляется в Ирландию одна, ее сын Хьюго сейчас живет с ее матерью, но они общаются каждый день. "Я не то чтобы переезжаю, я просто буду часто бывать здесь. И я приеду в Латвию. Конечно, это страшно, потому что никогда не бывает легко находиться в новой обстановке, но мне здесь очень нравится - и природа, и люди. Мне была нужна эта волшебная доброта, которая здесь везде! Я тут, чтобы петь и идти к своим целям", - говорит певица.