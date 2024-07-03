Урбанович: Пока русскоязычные не интегрированы, они будут с кулаком в кармане

Пока русскоязычные не интегрированы, они будут с кулаком в кармане. Так в интервью газете Diena ситуацию в латвийском обществе оценил бывший лидер партии "Согласие" Янис Убранович, партия которого не смогла пройти в 14-й Сейм после того, как Россия начала войну против Украины и "Согласие" позиционировало себя как политическая сила, осуждающая агрессию России, сообщает агентство LETA.
По оценке Урбановича, много лет в Латвии была парадоксальная ситуация, когда большинство [латыши] вело себя как меньшинство, а меньшинство [русскоязычные] вело себя как большинство.
"А потом война, которую русские начали против украинцев, быстро спустила все тормоза, всю сдержанность, всю умеренность, латыши так быстро усилили свои мажоритарные качества, заявили о своих правах большинства и решительно пошли на это. Это, особенно языковые и культурные запреты, в очень большом количестве вызвало у многих горечь и гнев, но не сделало латвийских русских меньшинством.
Они все равно не считают себя меньшинством, они - особая, большая, многочисленная и слабо интегрированная часть общества Латвии с кулаками вместо фиг", - сказал бывший политик.
"У нас были мурашки по коже, гнев, ненависть и требования немедленных действий, когда началась война, но они слышали другие истории, видели другие видео, и у них доминирует это "все не так просто". Лучше всего эту позицию экспонировала Юлия Степаненко ("Суверенная власть"), а также бывший мэр Резекне Александр Барташевич, заявивший, что "вы не можете знать, как там, кто начал, двое воюют" и т. д.
Эта переменная позиция идет из российского телевизора, а российский телевизор - это не только то, что находится в гостиных, но и в карманах, и транслируется прямо в мозг", - рассуждает Урбанович.
По его словам, сейчас наблюдается "эскалация странностей". "Мы, латыши, слишком долго были не большинством, и эта спешка, которая объективна, я ее не осуждаю, лучше позже, чем никогда, скорректировать свое право на латышскость, на уважение принципов государства и в конечном итоге на любовь к нашей общей родине, жаль, что она не началась с самого начала", - сказал Урбанович.
Однако бывший лидер "Согласия" надеется, что в будущем кто-то "пробьет стеклянный потолок" и позволит русскоязычным голосам вести диалог за правительственным столом.
"Неважно, через какие голоса. Если будет представительство, качество изменится. Потому что сейчас важно не качество, важны привлекательность и резкие слова, а не рациональные предложения и достижение результатов. Пока русскоязычные не будут интегрированы во всю вертикаль, они будут кулаком в кармане. Это нехорошо даже в мирное время, но сейчас это особенно опасно", - добавил Урбанович.
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