Урбанович: Пока русскоязычные не интегрированы, они будут с кулаком в кармане

По оценке Урбановича, много лет в Латвии была парадоксальная ситуация, когда большинство [латыши] вело себя как меньшинство, а меньшинство [русскоязычные] вело себя как большинство.

"А потом война, которую русские начали против украинцев, быстро спустила все тормоза, всю сдержанность, всю умеренность, латыши так быстро усилили свои мажоритарные качества, заявили о своих правах большинства и решительно пошли на это. Это, особенно языковые и культурные запреты, в очень большом количестве вызвало у многих горечь и гнев, но не сделало латвийских русских меньшинством.

Они все равно не считают себя меньшинством, они - особая, большая, многочисленная и слабо интегрированная часть общества Латвии с кулаками вместо фиг", - сказал бывший политик.