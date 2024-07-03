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Россияне начали сбрасывать на Харьков 500-килограммовые управляемые авиабомбы

rus.tvnet.lv
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Харьков. 30 июня 2024 года
Харьков. 30 июня 2024 года Фото: SERGEY KOZLOV/EPA

Россия начала сбрасывать на Харьков 500-килограммовые управляемые авиабомбы ФАБ-500, которые могут попасть в любое место в городе и привести к серьезным разрушениям, сообщил в среду глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов, пишет УНН.

Синегубов указал, что раньше Россия использовала эти бомбы только для ударов по линии фронта, однако теперь россиянам удалось адаптировать ФАБ-500 таким образом, чтобы они могли достичь любого места в Харькове. Теперь ФАБ-500 может пролететь до 80 километров.

Он добавил, что только за последние 24 часа россияне сбросили на Харьков 32 управляемые бомбы.

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