Россияне начали сбрасывать на Харьков 500-килограммовые управляемые авиабомбы

Синегубов указал, что раньше Россия использовала эти бомбы только для ударов по линии фронта, однако теперь россиянам удалось адаптировать ФАБ-500 таким образом, чтобы они могли достичь любого места в Харькове. Теперь ФАБ-500 может пролететь до 80 километров.