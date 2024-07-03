Фото Мартиросян в Таллинне: приезд российской знаменитости взбудоражил соцсети

"Побывала в музее под открытым небом в Таллинне. Красивое место. Старость, конечно, украшает города", - пишет под первым своим постом в Instagram Жанна. Жена Мартиросяна выглядит великолепно, и очевидно, что эстонский город вызывает у нее восхищение.

Однако в комментариях подписчики задаются вопросами: "А в Эстонию разве пускают российских туристов?"; "Вот это сюрприз! Как вас пустили-то? У нас даже родственников с Шенгеном сюда не пускают".

Жанна не ответила на комментарии обеспокоенных пользователей и уже через пару часов выставила еще один пост из Таллинна. "Гулять так гулять. Напьюсь сегодня квасом!" - подписала она фотографии, сделанные на террасе ресторана Olde Hansa.

"Решила заехать на родину Карлсона и Пеппи Длинногочулка. Линдгрен Астрид ♥️", - пишет Жанна под постом, который опубликовала три часа назад. На фото заметно, что знаменитость находится в терминале D, а на заднем плане виднеется паром.

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