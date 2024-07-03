В среду вечером опаздывают поезда на маршруте Рига - Сигулда

Поезд Сигулда (17:11) - Рига (18:21) едет с задержкой примерно на 80 минут.

С железнодорожного вокзала Сигулды примерно с 18 до 18:10 был организован автобус для пассажиров, чтобы попасть в Ригу. У автобуса запланирована остановка на станции "Инчукалнс" и дальше на Рижском вокзале. Пассажиры в автобусе смогут использовать билеты на поезд.

Поезд Рига (15:30) - Сигулда (16:40) стоит на участке железной дороги Эглюпе - Сигулда. Планируемое время задержки - около 90 минут.

Представитель PV Эдгар Бутанс пояснил, что в 17 часов на участке между Силциемсом и Сигулдой по техническим причинам остановился двигавшийся в Сигулду дизельный поезд. Было установлено, что у поезда была констатирована неисправность гидравлического клапана. Из Риги к месту происшествия уже отправился поезд помощи, который доставит поврежденный поезд и его пассажиров на конечную станцию в Сигулду.

В свою очередь поезд Зилупе (15:06) - Рига (19:40) едет с опозданием примерно 32 минуты из-за погодных условий.

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