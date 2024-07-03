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На Каменном мосту в Риге столкнулись несколько машин

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Каменный мост в Риге
Каменный мост в Риге Фото: Sintija Zandersone/LETA

В среду, 3 июня, на Каменном мосту в Риге столкнулись четыре автомобиля, сообщила представитель Государственной полиции Ласма Грейдане.

Она рассказала, что незадолго до 18:30 Госполиция отправилась на вызов на ДТП на Каменном мосту, где произошло столкновение четырех автомобилей.

Несмотря на то, что пострадавших в результате аварии нет, полиция продолжает работать на месте происшествия. Движение на Каменном мосту частично блокировано.

Представитель Государственной полиции отметила, что более подробной информации о ДТП в данный момент нет.

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