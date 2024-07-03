Видео В Вецаки спасатели помогли вернуться на берег унесенным в море отдыхающим

В Вецаки спасатели муниципальной полиции Риги помогли выбраться на берег унесенным в море отдыхающим, сообщили в полиции.
Во второй половине дня 30 июня спасатели, контролируя пляж в Вецаки, при помощи дрона заметили двух человек, которые на надувном матрасе находились далеко за ограничениями места для купания. По громкоговорителю дрона от людей удалось получить подтверждение, что им нужна помощь.
Спасатели незамедлительно бросились в воду, чтобы помочь им вернуться на берег. Вскоре оба человека - мужчина и женщина - оказались в моторной лодке спасателей и были доставлены на берег.
Во время разговора мужчина пояснил, что надувной матрас течением унесло в море, поэтому он спрыгнул с него в воду и пытался своими силами доставить на берег матрас, на котором находилась женщина. К сожалению, из-за сильного течения и ветра сделать это не удавалось и купальщиков уносило все дальше от берега.
Спасатели оказались вовлечены в спасение отдыхающих лишь по счастливой случайности: когда они обратились к людям при помощи дрона и спросили, не нужна ли им помощь, те подняли руки в соответствии с указаниями спасателей, тем самым подав знак, что помощь необходима.
Однако, как позднее признал мужчина, он поднял руку, так как думал, что его снимают, а не предлагают помощь.
В такой же ситуации тем же днем в Вецаки оказались двое молодых людей, которых на надувном матрасе также унесло за буйки. Один из них сумел добраться до берега своими силами, а второму вернуться помогли спасатели.
Полиция призывает людей не быть безрассудными, оценивать свои силы и навыки плавания, а также направление ветра при купании и ни в коем случае не заплывать за буйки, установленные в воде для безопасности пловцов.
Плавание за пределами буйков может не только поставить под угрозу жизнь людей, но и является административно наказуемым нарушением и нарушением общественного порядка и может повлечь за собой штраф до 500 евро для физического лица.
Например, штраф в размере 70 евро был наложен на отдыхающего, который бездумно заплыл за буйки и агрессивно отрицал как факт правонарушения, зафиксированного видеокамерами, так и работу полицейских по предотвращению его действий, которые представляли потенциальную угрозу его жизни и безопасности.
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