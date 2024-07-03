Видео В Вецаки спасатели помогли вернуться на берег унесенным в море отдыхающим

Видео: В Вецаки спасатели помогли выбраться на берег унесенным в море отдыхающим

Во второй половине дня 30 июня спасатели, контролируя пляж в Вецаки, при помощи дрона заметили двух человек, которые на надувном матрасе находились далеко за ограничениями места для купания. По громкоговорителю дрона от людей удалось получить подтверждение, что им нужна помощь.

Спасатели незамедлительно бросились в воду, чтобы помочь им вернуться на берег. Вскоре оба человека - мужчина и женщина - оказались в моторной лодке спасателей и были доставлены на берег.

Во время разговора мужчина пояснил, что надувной матрас течением унесло в море, поэтому он спрыгнул с него в воду и пытался своими силами доставить на берег матрас, на котором находилась женщина. К сожалению, из-за сильного течения и ветра сделать это не удавалось и купальщиков уносило все дальше от берега.