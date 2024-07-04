Фото Стильная посадка: Лобода прилетела в Таллинн из Риги на частном самолете

Вечером в среду, 3 июля, на частном самолете из Риги в Таллинн прибыла певица Светлана Лобода. Она прилетела, чтобы выступить на фестивале Õllesummer. Это одно из самых ожидаемых событий года, и участие Лободы обещает стать ярким моментом фестиваля, пишет портал Limon.ee.