Фото Стильная посадка: Лобода прилетела в Таллинн из Риги на частном самолете

Вечером в среду, 3 июля, на частном самолете из Риги в Таллинн прибыла певица Светлана Лобода. Она прилетела, чтобы выступить на фестивале Õllesummer. Это одно из самых ожидаемых событий года, и участие Лободы обещает стать ярким моментом фестиваля, пишет портал Limon.ee.
Лобода прилетела в Таллинн в хорошем настроении, она приветливо улыбалась фотографам. Встречали звезду на черном Mercedes-Maybach.
В четверг, 4 июля, Светлана Лобода обещает устроить на Таллиннском певческом поле незабываемое шоу. Украинская певица уделит большое внимание и танцевальному шоу.