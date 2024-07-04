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Фото Стильная посадка: Лобода прилетела в Таллинн из Риги на частном самолете

Limon.ee Константин Седнев
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Вечером в среду, 3 июля, на частном самолете из Риги в Таллинн прибыла певица Светлана Лобода. Она прилетела, чтобы выступить на фестивале Õllesummer. Это одно из самых ожидаемых событий года, и участие Лободы обещает стать ярким моментом фестиваля, пишет портал Limon.ee.

Лобода прилетела в Таллинн в хорошем настроении, она приветливо улыбалась фотографам. Встречали звезду на черном Mercedes-Maybach.

В четверг, 4 июля, Светлана Лобода обещает устроить на Таллиннском певческом поле незабываемое шоу. Украинская певица уделит большое внимание и танцевальному шоу. 

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