Пьяный мужчина направил газовый пистолет на ребенка: подробности происшествия в Пурвциемсе

Информацию о мужчине, который у гаражей на улице Упеню стреляет из газового пистолета и пугает окружающих, стражи порядка получили от отца девочки. Она попалась на пути пьяного стрелка и сильно перепугалась.

"Ребенок шел мимо, находился вблизи места событий, и этот мужчина произвел действия в отношении и ребенка, и еще одного человека. Выстрела не было, но был поворот (оружия). Ребенок с места происшествия быстро ушел, испугавшись, покинул место происшествия", - рассказал передаче Degpunktā представитель Государственной полиции Арнис Дуданс.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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