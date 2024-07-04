Пьяный мужчина направил газовый пистолет на ребенка: подробности происшествия в Пурвциемсе

В Пурвциемсе девятилетнего ребенка перепугал пьяный мужчина, который размахивал у своего гаража газовым пистолетом, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Информацию о мужчине, который у гаражей на улице Упеню стреляет из газового пистолета и пугает окружающих, стражи порядка получили от отца девочки. Она попалась на пути пьяного стрелка и сильно перепугалась.
"Ребенок шел мимо, находился вблизи места событий, и этот мужчина произвел действия в отношении и ребенка, и еще одного человека. Выстрела не было, но был поворот (оружия). Ребенок с места происшествия быстро ушел, испугавшись, покинул место происшествия", - рассказал передаче Degpunktā представитель Государственной полиции Арнис Дуданс.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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