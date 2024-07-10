В Латвии работники могут взять дополнительный отпуск по уходу за близким человеком

Отпуск по уходу доступен работникам с августа 2022 года.

Это означает, что работодатель предоставляет неоплачиваемый отпуск по запросу работника, которому необходимо лично заботиться о супруге, родителе или другом близком члене семьи, а также о лице, которое проживает с работником в одном домохозяйстве и нуждается в существенном уходе или поддержке по серьезной медицинской причине.

Такой отпуск предоставляется на срок, не превышающий пяти рабочих дней в году. Работник имеет право использовать отпуск по частям.

Список членов семьи, за которых можно взять отпуск: супруг, ребенок, внук, родитель, бабушка или дедушка, усыновитель или усыновленный, брат, сестра, сводный брат или сводная сестра.

Закон не предусматривает, что человек должен проживать в одном домохозяйстве с супругом, родителем, ребенком или другим членом семьи.

В аннотации к поправкам упоминаются поводы, которые могут считаться серьезными медицинскими причинами. Например, после стационара и в случае выдачи заключения Государственная врачебная комиссия экспертизы здоровья и трудоспособности (VDEĀVK) об особом уходе.

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