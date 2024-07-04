Внимание! В Латвии - высокая активность клещей

До 30 июня в Восточной больнице было снято 613 клещей. Из 74 проверенных клещей ни один не был заражен вирусом клещевого энцефалита.

Напротив, заражаемость клещей болезнью Лайма значительно выше. Из 73 проверенных клещей 27 оказались положительными, процент заражения составил около 37%. Розентале добавила, что не у всех заразившихся развиваются клинически тяжелые формы. Всего в этом году в больницу обратилось 12 пациентов.

Розентале отметила, что не все люди болеют клещевым энцефалитом, некоторые даже не замечают, что их укусил клещ - он насосется крови и отваливается.

При легкой форме клещевого энцефалита могут наблюдаться высокая температура, утомляемость, слабость, при более тяжелой - рвота, тошнота, но симптомов может и не быть.

Профессор напомнила людям о необходимости носить соответствующую одежду, выходя на улицу, и использовать репелленты для отпугивания комаров, оводов, клещей и других насекомых. После прогулки на природе людям рекомендуется внимательно осмотреть себя, снять одежду и проверить, не укусил ли их клещ.

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