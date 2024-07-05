Выборы в Британии: лейбористы победили, Риши Сунак признал поражение, Кир Стармер будет премьер-министром

Первые результаты подсчета голосов

Подсчет голосов после выборов в Кингс-Линне Фото: PA Media

В тех избирательных округах, где разрыв между кандидатами окажется мал, подсчет голосов может продолжаться долго.

Но в 470 округах подсчет уже завершен. Лейбористы победили в 331 (в том числе в 154, где на прошлых выборах победили или консерваторы, или Шотландская национальная партия), либерал-демократы — в 44 (отобрав 37 из них у других партий, преимущественно у консерваторов), Консервативная партия победила в 70 округах, преимущественно тех же, где она побеждала и в 2019 году.

Еще в четырех победили кандидаты от «Реформы», в том числе ее лидер Найджел Фарадж.

Из числа известных консерваторов, которые уже официально проиграли и в новом парламенте заседать не будут, можно назвать Гранта Шаппса, занимающего в уходящем правительстве пост министра обороны, и Пенни Мордаунт, в 2022 году претендовавшую на пост лидера партии, но уступившую в итоге Риши Сунаку.

Джон Кертис замечает одну особенность снижения поддержки консерваторов: она особенно пострадала в тех местах, где больше трети домохозяйств имеют ипотечный кредит. Это можно интерпретировать как следствие фискальной политики Лиз Трасс, приведшей к повышению учетных ставок, которые не снизились до сих пор.

Бывший лидер лейбористов Джереми Корбин, исповедующий более радикально левые взгляды, чем нынешнее руководство партии, также сумел избраться в своем округе Северный Излингтон (север Лондона), но теперь уже как независимый кандидат: из партии его исключили.