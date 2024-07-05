Жара вернется? Прогноз синоптиков на следующую неделю

В субботу будет дуть порывистый юго-западный ветер, местами пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха во второй половине дня поднимется до +19...+24 градусов.

В воскресенье знойный воздух будет поступать с юга, но с запада придет холодный фронт и пройдут дожди, сильные грозовые дожди возможны преимущественно в восточной части страны, также ожидается порывистый ветер. В середине дня температура воздуха составит всего +15...+19 градусов из-за дождя, до прихода фронта в Латгале температура может достигнуть +30 градусов.

На следующей неделе погода станет более солнечной и теплой, к середине недели возможна жара до +30 градусов, на побережье температура будет ниже, так как с моря будет дуть ветер. Возможны сильные грозовые дожди, а дождевые облака будут вызывать значительные колебания температуры.

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