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YouTube заблокировал каналы Лепса, Гагариной, Shaman и других Z-звезд

rus.tvnet.lv
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Полина Гагарина в сериале "Бывшие"
Полина Гагарина в сериале "Бывшие" Фото: скриншот видео

YouTube заблокировал официальные каналы Ярослава Дронова (Shaman), Полины Гагариной, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Григория Лепса и актера Вячеслава Манучарова, сообщает издание "Медуза" со ссылкой на "Коммерсант".

Напомним, Гагарина и Дронов 24 июня попали под санкции ЕС в рамках четырнадцатого пакета ограничений против России, а Газманов, Чичерина и Лепс находятся в списках с 2022 года.

Кстати, в конце июня Spotify удалил официальные страницы Shaman, Гагариной, Газманова, Чичериной, Лепса и "Любэ".

"Мой YouTube-канал заблокировали, потому что я - русский", - прокомментировал ситуацию Shaman.

Каналы не всех звезд, которые находятся под санкциями, заблокированы. К примеру, еще доступен канал группы "Любэ".

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